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    زلزال في محافظة ليريك

    ٠٥‎.٠٩.٢٠١٨ [١٠:٥‎٦]

    باكو، 5 سبتمبر / آب، (أذرتاج)

    وقع زلزال بمحافظة ليريك الأذربيجانية في الساعة 03:26:56 بالتوقيت المحلي وكان بمقدار 3.1 درجات.

    وقد صرح مركز قياس الزلازل التابع لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية لوكالة أذرتاج أن مركز الزلزال وقع على 25 كيلومترا من محطة يارديملي.

    ووقعت الهزات الأرضية على عمق 12 كم.

    ولم يشعر الزلزال.

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