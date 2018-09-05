    • / اقتصاد

    اقتصاد


    تأجيل رحلة جوية بين باكو والكويت

    ٠٥‎.٠٩.٢٠١٨ [١٥‎:٢٦]

    باكو، 5 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    تم تأجيل رحلة جوية بين مدينتي باكو والكويت.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن اللوحة الإلكترونية لمطار حيدر علييف الدولي أن الشركة الجوية "Kuwait Airway" أجلت الرحلة الجوية التي كانت من المقرر تسييرها برقم "KW 976" بين باكو والكويت بالطائرة من طراز "Airbus A320-200" في الساعة 23:25 في 5 سبتمبر.

    سبب تأجيل الرحلة غير معروف.

    AZERTAG.AZ :تأجيل رحلة جوية بين باكو والكويت
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٦.٠٨.٢٠١٨ [١٨:٣٠]
    نقل أكثر من 1.5 مليون راكب بالسكك الحديد خلال العام الجاري
    ١٦.٠٨.٢٠١٨ [١٧:٤٤]
    نقل 134.9 مليون شخص عن طريق ميترو خلال
    ١١.٠٨.٢٠١٨ [١٧:٣٦]
    نقل اكثر من 170 الف طن من الشحن جوا
    ٠٨.٠٨.٢٠١٨ [١٩:١١]
    تخصيص 9ر47 مليون لتحديث أسطول حافلات المواصلات العامة في باكو
    تأجيل رحلة جوية بين باكو والكويت