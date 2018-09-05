تأجيل رحلة جوية بين باكو والكويت
AzerTAg.az
٠٥.٠٩.٢٠١٨ [١٥:٢٦]
باكو، 5 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)
تم تأجيل رحلة جوية بين مدينتي باكو والكويت.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن اللوحة الإلكترونية لمطار حيدر علييف الدولي أن الشركة الجوية "Kuwait Airway" أجلت الرحلة الجوية التي كانت من المقرر تسييرها برقم "KW 976" بين باكو والكويت بالطائرة من طراز "Airbus A320-200" في الساعة 23:25 في 5 سبتمبر.
سبب تأجيل الرحلة غير معروف.
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