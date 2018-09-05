الأرصاد الجوية تتوقع استمرار ظروف الجو المستقرة للغد بانخفاض الحرارة درجة مئوية واحدة

باكو، 5 سبتمبر، أذرتاج

نشرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 6 من سبتمبر الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون جوا غائما منقلبا وغير ممطر أساسا وهبوب رياح شمالية شرقية مرشحة إلى الاستبدال بجنوبية شرقية عصرا.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 18-21 مئوية ليلا وبين 27-30 مئوية نهارا بشبه جزيرة أبشرون وبين 18-20 مئوية ليلا وبين 28-30 مئوية نهارا في باكو العاصمة.

وتحتمل الضغط الجوي عند 758 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 60-70 في المائة ليلا وبين 40-45 مئوية نهارا.

وفي سواحل أبشرون الشمالية شواطئ سومغايت ونوخاني وبيرشاغي ونارداران وبيلكاه وزوغولبا تنتظر الهيئة هبوب رياح شمالية شرقية مرشحة إلى الاستبدال بجنوبية شرقية عصرا وحرارة مياه البحر 24-25 مئوية. وفي سواحل شبه الجزيرة الجنوبية شواطئ تركان وهوسان وساحل وشيخ تتوقع الهيئة هبوب رياح شمالية شرقية مرشحة إلى الاستبدال بجنوبية شرقية عصرا ودرجات مياه البحر 25-26 مئوية.

وفي محافظات أذربيجان تنتظر الهيئة جوا غير ممطر أساسا مع احتمال سماء رعدية إلى هطول أمطار قصير الأجل صباحا ومساء على بعض المناطق الجبلية وهبوب رياح شرقية.

ودرجات الحرارة أن تتراوح بين 15-20 مئوية ليلا وبين 28-33 مئوية نهارا وفي الجبال بين 10-15 مئوية ليلا وبين 18-23 مئوية نهارا.

وفي جمهورية نخجوان الذاتية الحكم تنتظر الهيئة سماء غير ممطرة أساسا.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 16-21 مئوية ليلا وبين 29-34 مئوية نهارا.

وتنتظر في محافظات قراباغ العليا خانكندي وشوشا وخوجالي وخوجاوند وقوبادلي وزنكيلان ولاتشين وكلبجار وطاشكسان وجدابيك جوا غير ممطر أساسا مع احتمال سماء رعدية إلى هطول أمطار قصير الأجل عصرا على بعض المناطق.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 10-15 مئوية ليلا وبين 17-22 مئوية نهارا.

وفي أجواء محافظات قازاخ وكنجة وجورانبوي وتارتار وأغدام وفضولي وجبرائيل سماء غير ممطرة.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 15-19 مئوية ليلا وبين 27-32 مئوية نهارا.

وتنتظر جوا غير ممطر أساسا مع احتمال هطول أمطار قصير الأجل ليلا ومساء على بعض المناطق ومصحوبة بالرعد على أجواء محافظات بالاكن وزاقاتالا وقاخ وشاكي وأغوز وغابالا وإسماعيلي وأقصو وشاماخي وسيازن وشابران وخيزي وقوبا وخاتشماز وقوصار.

ودرجات الحرارة أن تتراوح بين 12-17 مئوية ليلا وبين 23-28 مئوية نهارا وفي الجبال بين 7-12 مئوية ليلا وبين 17-22 مئوية نهارا.

وفي محافظات أران المركزية يفلاخ ومنكجوير وكويتشاي وأغداش وكوردمير وإيميشلي وأقجابدي وبيلقان وصابر أباد وبلاسوار وساعتلي وشروان وحاجي قابل وصاليان ونفطتشالا سماء غير ممطرة.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 15-20 مئوية ليلا وبين 29-33 مئوية نهارا.

وفي أجواء محافظات ماصالي ويارديملي وليريك ولنكران وأستارا تنتظر الأرصاد الجوية جوا غير ممطر أساسا مع احتمال سماء ممطرة قصير الأجل عصرا على بعض المناطق الجبلية.

ودرجات الحرارة أن تتراوح بين 18-21 مئوية ليلا وبين 27-31 مئوية نهارا وفي الجبال بين 10-15 مئوية ليلا وبين 19-22 مئوية نهارا.

تنتظر الهيئة هبوب رياح شرقية على أقاليم الجمهورية.