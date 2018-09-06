مناقشة التدابير الأمنية المقامة بشأن شهر محرم وعاشوراء والأربعينية

باكو، 6 سبتمبر، أذرتاج

عقد اجتماع مشترك بشأن حلول شهر محرم بتنظيم إدارة باكو العامة للشرطة واللجنة الحكومية للعمل مع المؤسسات الدينية.

نقل مراسل أذرتاج عن بيان اللجنة أن الاجتماع ناقش الأوضاع الدينية في أذربيجان والتطورات الحاصلة في هذا المجال والنزعات والميول ومن ضمنها التهديد والتأثير الموجه ضد جمهورية أذربيجان في مجال الدين من جانب مراكز أجنبية خاضعة لبعض البلدان الخارجية.

وألقى نائب رئيس اللجنة الحكومية للعمل مع الطوائف الدينية سيافوش حيدروف كلمة في الاجتماع مبلغا أن الوضع الاجتماعي السياسي ومن جملته الوضع الديني مستقر في أذربيجان. وأفاد أن المهمة الرئيسية لدولة أذربيجان في مجال الدين هي ضمان حرية الاعتقاد الديني للمواطنين بالمستوى العالي وتنظيم العلاقات بين الدولة والدين وتحسينها. وزاد أن ضمان الأمن الديني الذي هو من العوامل الرئيسية لمفهوم الأمن القومي الذي وضع أساسه من جانب الزعيم العام حيدر علييف يكتسي بالغ الأهمية. كما أن الأمن الديني يحتل مكانا رئيسيا في ضمان الأمن القومي وله مكان هام في ضمان النظام العام السياسي أكمل ضمان.

وقدم حيدروف معلومات مفصلة حول ماهية التطرف الديني والتشدد وأسباب ظهورهما والأسس القانونية لمكافحتهما مبلغا أن اللجنة الحكومية تتعاون تعاونا وثيقا في هذا المجال مع سائر المؤسسات ومن بينها أجهزة إنفاذ القانون. وشدد على وجوب اتخاذ تدابير مبكرة في مكافحة التطرف الديني وعند اقتضاء الأمر تنفيذ إجراءات وقائية.

وقيل إنه مما له بالغ الأهمية أن تزاد الدقة والاعتناء بإعادة تأهيل الذين يتعرضون لتأثير الأفكار الدينية المضرة بتنفيذ إجراءات مناسبة بحقهم من اجل إعادة تكاملهم مع المجتمع.

وألقى نائب رئيس إدارة باكو العامة للشرطة اللواء سهلاب باقروف كلمة تحدث فيها عن أهمية الفعاليات المشتركة مع المؤسسات ذات الصلة في مكافحة التطرف الديني ومن ضمنها اللجنة الحكومية للعمل مع المؤسسات الدينية مع الإشارة إلى إنجازات تم التوصل إليها في هذا المجال.

وشدد اللواء باقروف على ضرورة المزيد من تعزيز النشاط المشترك وتبادل المعلومات نظاميا واتخاذ تدابير ضرورية خاصة ما يخص بحماية النظام العام والأوضاع الاجتماعية السياسية بشأن حلول شهر محرم ويوم عاشوراء والاربعينية ومواصلة الاعمال المعنية في هذا المجال.