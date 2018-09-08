الأرصاد الجوية تتوقع نشاط الرياح وجوا ممطرا على نطاق البلد للغد

باكو، 8 سبتمبر، أذرتاج

نشرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 9 من سبتمبر الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون جوا غائما منقلبا وغير ممطر أساسا مع احتمال هطول مطر قصير الزمن صباحا على بعض مناطق شبه الجزيرة وهبوب رياح شمالية غربية مرشحة إلى الاشتداد أحيانا. وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 19-22 مئوية ليلا وبين 26-30 مئوية نهارا.

وفي سواحل أبشرون الشمالية شواطئ سومغايت ونوخاني وبيرشاغي ونارداران وبيلكاه وزوغولبا تنتظر الهيئة هبوب رياح شمالية غربية مرشحة إلى الاشتداد أحيانا وحرارة مياه البحر 24-25 مئوية. وفي سواحل شبه الجزيرة الجنوبية شواطئ تركان وهوسان وساحل وشيخ تتوقع الهيئة هبوب رياح شمالية غربية مرشحة إلى الاشتداد أحيانا ودرجات مياه البحر 25-26 مئوية.

وفي جمهورية نخجوان الذاتية الحكم تنتظر الهيئة سماء غير ممطرة أساسا وهبوب رياح غربية مع احتمال سماء رعدية إلى هطول مطر قصير الأجل في النصف الأول من اليوم على بعض المناطق وهبوب رياح غربية مرشحة إلى الاشتداد أحيانا. وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 16-21 مئوية ليلا وبين 30-35 مئوية نهارا.

وتنتظر في محافظات قراباغ العليا خانكندي وشوشا وخوجالي وخوجاوند وقوبادلي وزنكيلان ولاتشين وكلبجار وطاشكسان وجدابيك جوا غير ممطر أساسا مع احتمال سماء رعدية إلى هطول أمطار قصير الأجل صباحا وظهرا على بعض المناطق وهبوب رياح غربية مرشحة إلى الاشتداد أحيانا. وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 10-15 مئوية ليلا وبين 17-22 مئوية نهارا.

وفي أجواء محافظات قازاخ وكنجة وجورانبوي وتارتار وأغدام وفضولي وجبرائيل سماء غير ممطرة مع احتمال سماء رعدية إلى هطول أمطار قصير الأجل ليلا وصباحا على بعض المناطق وهبوب رياح غربية مرشحة إلى الاشتداد أحيانا. وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 16-21 مئوية ليلا وبين 26-31 مئوية نهارا.

وتنتظر جوا غير ممطر أساسا مع احتمال هطول أمطار قصيرة الأجل صباحا وظهرا على بعض المناطق ومصحوبة بالرعد على أجواء محافظات بالاكن وزاقاتالا وقاخ وشاكي وأغوز وغابالا وإسماعيلي وأقصو وشاماخي وسيازن وشابران وخيزي وقوبا وخاتشماز وقوصار وهبوب رياح غربية مرشحة إلى الاشتداد أحيانا. وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 13-18 مئوية ليلا وبين 24-29 مئوية نهارا وفي الجبال بين 9-14 مئوية ليلا وبين 16-21 مئوية نهارا.

وفي محافظات أران المركزية يفلاخ ومنكجوير وكويتشاي وأغداش وكوردمير وإيميشلي وأقجابدي وبيلقان وصابر أباد وبلاسوار وساعتلي وشروان وحاجي قابل وصاليان ونفطتشالا سماء غير ممطرة مع احتمال سماء رعدية إلى هطول أمطار قصيرة الأجل صباحا على أجواء بعض المحافظات الغربية وهبوب رياح غربية مرشحة إلى الاشتداد أحيانا. وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 17-22 مئوية ليلا وبين 29-34 مئوية نهارا.

وفي أجواء محافظات ماصالي ويارديملي وليريك ولنكران وأستارا تنتظر الأرصاد الجوية جوا غير ممطر أساسا وسقوط ضباب صباحا على المناطق الجبلية وهبوب رياح شمالية شرقية معتدلة. وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 19-22 مئوية ليلا وبين 28-33 مئوية نهارا وفي الجبال بين 12-17 مئوية ليلا وبين 23-28 مئوية نهارا.