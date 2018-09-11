باكو، 11 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج) ضرب الزلزال اليوم بحر الخزر. وصرح مركز قياس الزلازل التابع لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية لوكالة أذرتاج أن الزلزال بشدة 3.5 درجات ضرب بحر الخزر على عمق 60 كم الساعة 04:59:44 بالتوقيت المحلي. ولم يحس بهذه الهزة.

AZERTAG.AZ : زلزال بقوة 3.5 درجات يضرب بحر الخزر

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