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    زلزال بقوة 3.5 درجات يضرب بحر الخزر

    ١١.٠٩.٢٠١٨ [١١:٣٤]

    باكو، 11 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    ضرب الزلزال اليوم بحر الخزر.

    وصرح مركز قياس الزلازل التابع لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية لوكالة أذرتاج أن الزلزال بشدة 3.5 درجات ضرب بحر الخزر على عمق 60 كم الساعة 04:59:44 بالتوقيت المحلي.

    ولم يحس بهذه الهزة.

    AZERTAG.AZ :زلزال بقوة 3.5 درجات يضرب بحر الخزر
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