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    شديبور: يمكن تسيير رحلات بحرية بين موانئ إيران وأذربيجان

    ١١.٠٩.٢٠١٨ [١٩:٢٩]

    طهران، 11 سبتمبر (أذرتاج).

    قد يساهم تطوير العلاقات بين الموانئ البحرية لإيران وأذربيجان في زيادة العلاقات التجارية والسياحية.

    أفاد مراسل أذرتاج أن هذه الكلمات قالها محمد علي شديبور رئيس الإدارة العامة المعنية بالعلاقات الدولية لدى المنظمة الإيرانية للموانئ والملاحة البحرية. وأشار إلى إمكانية تسيير رحلات بحرية بين مينائي باكو واستارا في أذربيجان ومينائي استارا وانزلي في إيران على ساحل بحر الخزر. قد تسهل هذه الرحلات تبادل الزيارات بين البلدين.

    وقال : "يمكن نقل الشحن الأكثر خلال وقت قصير عن طريق البحر. إن قرابة المسافة وقلة تكاليف النقل مثمرة للقطاعين الخاص والعام على السواء. وتجري المحادثات في هذا المجال مع الطرف الأذربيجاني".

    يشار إلى إن 5 موانئ بحرية في أذربيجان (باكو، حوسان، دوبندي، سنغتشال، آلات) تعتبر قاعدة ملائمة لتطوير العلاقات الاقتصادية بين أذربيجان وإيران.

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