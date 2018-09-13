نقل أكثر من 476.7 مليون دولار من الشحن عبر البحر

باكو، 13 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

نقل 448 ألف و677 ألف و46 طنا من الشحن عبر البحر خلال أشهر يناير - أغسطس لعام 2018 وبلغت تكلفة هذه الشحنات بقيمة 476 مليون و793 الف دولار.

وأفادت وكالة أذرتاج نقلا عن اللجنة الحكومية للجمارك أنه تبلغ تكلفة 176 ألف و781 طنا من البضائع المصدرة عن طريق البحر خلال 8 أشهر 81 مليونا و211 ألف دولار أمريكي. يبلغ حجم البضائع المستوردة 500 ألف و264 طن وتشكل التكلفة 395 مليون و771 ألف دولار أمريكي.