الأرصاد الجوية تتوقع انتشار رائحة الخريف

باكو، 16 سبتمبر، أذرتاج

نشرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 17 من سبتمبر الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون جوا منقلبا غائما إلى غيوم مع احتمال هطول مطر في النصف الاول من اليوم على بعض المناطق وهبوب رياح شمالية غربية يحتمل اشتدادها احيانا.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 18-22 مئوية ليلا وبين 27-31 مئوية نهارا .

وفي جمهورية نخجوان الذاتية الحكم تنتظر الهيئة سماء غير ممطرة أساسا مع احتمال سماء رعدية الى المساء في أجواء بعض المناطق وهطول مطر قليل الزمن وهبوب رياح غربية يتوقع اشتدادها على مناطق عدة.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 14-19 مئوية ليلا وبين 30-35 مئوية نهارا.

وتنتظر في محافظات قراباغ العليا خانكندي وشوشا وخوجالي وخوجاوند وقوبادلي وزنكيلان ولاتشين وكلبجار وطاشكسان وجدابك سماء رعدية ممطرة وهطول مطر أحيانا على بعض المناطق مع احتمال كثافة الهطول في أجواء بعض الأماكن إلى تساقط البرد وهبوب رياح غربية يمكن اشتدادها حينا لآخر على مناطق متفرقة.

وتتوقع درجات الحرارة بين 9-14 مئوية ليلا وبين 17-22 مئوية نهارا.

وفي أجواء محافظات قازاخ وكنجة وجورانبوي وتارتار وأغدام وفضولي وجبرائيل سماء غير ممطرة اساسا مع احتمال جو رعدي ممطر صباحا وعصرا وهطول مطر قصير الاجل على مناطق متفاوتة وهبوب رياح غربية مرشحة إلى الاشتداد في مناطق عدة.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 17-22 مئوية ليلا وبين 26-31 مئوية نهارا.

وتنتظر سماء غير ممطرة اساسا مع احتمال جو رعدي صباحا وعصرا وهطول مطر أحيانا مع احتمال كثافة الهطول على بعض الأماكن الى تساقط البرد في مساحة محافظات بالاكن وزاقاتالا وقاخ وشاكي وأغوز وغابالا وإسماعيلي وأقصو وشاماخي وسيازن وشابران وخيزي وقوبا وخاتشماز وقوصار وهبوب رياح غربية يمكن اشتدادها بين الفينة والأخرى في بعض المناطق.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 8-13 مئوية ليلا وبين 16-21 مئوية نهارا.

وفي محافظات أران المركزية يفلاخ ومنكجوير وكويتشاي وأغداش وكوردمير وإيميشلي وأقجابدي وبيلقان وصابر أباد وبلاسوار وساعتلي وشروان وحاجي قابل وصاليان ونفطتشالا سماء غير ممطرة اساسا مع احتمال جو رعدي صباحا وعصرا وهطول مطر أحيانا مع احتمال كثافة الهطول على بعض الأماكن وهبوب رياح غربية مرشحة إلى الاشتداد على بعض الأماكن أحيانا.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 17-22 مئوية ليلا وبين 28-33 مئوية نهارا.

وفي أجواء محافظات ماصالي ويارديملي وليريك ولنكران وأستارا تنتظر الأرصاد الجوية سماء رعدية وممطرة على بعض الأماكن وهبوب رياح شرقية .

وتتوقع تراوح درجات الحرارة بين 18-22 مئوية ليلا وبين 27-32 مئوية نهارا وفي الجبال بين 12-17 مئوية ليلا وبين 22-27 مئوية نهارا.