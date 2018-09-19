ارتفاع عدد الركاب جوا

باكو، 19 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

تم نقل مليون و687.3 ألف راكب جوا خلال الفترة يناير - أغسطس للعام الجاري أو اكثر من 5.6 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

أفادت وكالة (أذرتاج) نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أنه تم تنفيذ 99.9 في المئة من شحنات عبر الشركات الحكومية و0.1 في المائة بالسيارات عبر الشركات الخاصة. ارتفع حجم نقل الشحن عبر الشركات الخاصة بنسبة 28.7 في المئة وبلغ 135.3 طن.