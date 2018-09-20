قطار الشحن بين سيان الصينية وباكو يبدأ رحلات مباشرة

باكو، 20 سبتمبر (اذرتاج).

وصل قطار الحاويات في أول رحلته الى باكو في 20 سبتمبر، ذلك ضمن مشروع "حزام واحد وطريق واحد: قطار الشحن الدولي "سيان – باكو".

بهذه المناسبة أقيم حفل الاستقبال في مركز ابشيرون اللوجيستية بحضور مستشار السفارة الصينية للتجارة والاقتصاد وان جونغان ومدير المركز ضياء اغايف.

قال مستشار السفارة الصينية ان مذكرة تفاهم للترويج المشترك لانشاء الحزام الاقتصادي المشترك لطريق الحرير ابرمت بين زيارة الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف والرئيس الصيني تسي جينبين. تحدث الناطق عن تطور العلاقات الاقتصادية بين الصين وأذربيجان واصفا وصول قطار الشحن من سيان الى باكو بالانجاز الجديد في العلاقات القائمة.

قال مستشار السفارة ا ن هذه الرحلة الأولى للقطار نظمت بالتعاون مع شركة الحاويات التابعة السكك الحديد الأذربيجانية وشركة جيوديو اللوجيستية الصينية الدولية.

يشار الى ان طاقة مناولة الشحن في المركز 30 الف طن شحن يوميا وهذا يساوي نحو 11 مليون طن شحن في السنة. يخطط هذا المركز تصدير المنتجات الزراعية الأذربيجانية الى الأسواق الأجنبية. كما قيل ان هذه البنية التحتية المهمة لها ربط بخطوط سكك الحديد باكو – تبيليسي –قارس وايران-استارا-باكو وروسيا –يالاما –آلات.