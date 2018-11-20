مؤتمر "عامل التعليم الديني في دعاية القيم الأخلاقية" في باكو

باكو، 20 نوفمبر، أذرتاج

نظم صندوق دعاية القيم الأخلاقية مؤتمرا في "عامل التعليم الديني في دعاية القيم الأخلاقية" بالعاصمة باكو في 20 نوفمبر اليوم بحضور باحثين ودارسين والعلماء في الفلسفة والإلهيات والاجتماع والتاريخ وطلبة وغيرهم.

أفادت أذرتاج أن المدير التنفيذي لصندوق دعاية القيم الأخلاقية مهمان اسماعيلوف افتتح المؤتمر بكلمة أشار فيها خاصة إلى أن هناك عددا كثيرا من الحالات نلاحظ في المجتمع ربطَ جهل أشخاص بالدين مباشرا. كما يعزو هؤلاء التنمية الجارية في أوروبا إلى ابتعادها عن الدين ليكونوا فكرة خاطئة. وليس مثل هذا الموقف بصحيح. ومعلوم تاريخيا أن علماء الدين قد ساهموا مساهمات كثيرة في ابتكارات علمية عديدة. والدين غناء معنوية للإنسان.

ثم ألقى رئيس معهد الإلهيات الأذربيجاني جيهون محمدوف تقريرا في "التعليم الديني في أذربيجان: الحقائق والآفاق". وذكر رئيس المعهد محمدوف أن الغرض الرئيسي هو إنماء علماء الدين الذين يدرسون الدين دراسة متعمقة ويدركون ماهية الدين وفي الوقت ذاته يفهمون العلوم العلمانية. وليس من الصحيح أن يكون عالم دين دارسا الدين فقط. هناك اليوم عددٌ كبير من علماء الدين الذين يعرفون اللغة الروسية واللغة الإنكليزية وغيرهما بإتقان قادرون على تبليغ ودعاية الحقائق الدينية عبر العالم بتلك اللغات الأجنبية.

وأضاف أن المعهد يستهدف كذلك إنماء علماء الدين الذي يدركون دينه وقادرين في الوقت نفسه على الدفاع عنه. وينبغي أن تقدم فحوى الدين تقديما صحيحا.

وتحدث نائب رئيس الإدارة الدينية لمسلمي القوقاز عميد جامعة باكو الإسلامية فؤاد نور الله يف عن "ماهية التعليم الديني". وقال نور الله يف إن ثمة بعض الناس يبدون آراءهم دون فهم فحوى القضية. وأما الدين فليس بموضوع يمكن إبداء فكرة حوله باللحظة الأولى، بل يجب دراسته وفهمه وثم إبداء فكرة. الاعتناء بالدين في أذربيجان جديرة بالذكر. وأنشئ معهد الإلهيات الأذربيجاني وسائر المؤسسات الدينية بالقرارات الرئاسية الصادرة عن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف. وستدعم هذه المؤسسة دعما هاما للتعليم الديني في أذربيجان.

واستمع حاضرون في المؤتمر تقارير خاصة ألقاها كل من مدير قسم فحص الدراسات الدينية لدى اللجنة الحكومية المعنية بالمؤسسات الدينية ناهض محمدوف في "دور الآداب الدينية في التعليم الديني" ومندوب الإدارة الدينية لمسلمي القوقاز بحي نسيمي بالعاصمة باكو إمام وخطيب مسجد مشهدي داداش شاهم حسنلي في "قضية جودة التعليم الديني" ومدرس معهد الإلهيات الأذربيجاني عاصف قنبروف في "نماذج التعليم الديني الشتى في التجربة العالمية".

واستمر المؤتمر بحلقة نقاش.