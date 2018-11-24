الأرصاد الجوية تتوقع جوا مطرا في باكو وشبه جزيرة أبشرون غدا

باكو، 24 نوفمبر، أذرتاج

نشرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 25 من نوفمبر الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون جوا غائما منقلبا إلى غيوم أحيانا وهطول مطر طول اليوم أحيانا على بعض المناطق مع احتمال كثافة الهطول في أجواء مناطق متفاوتة وهبوب رياح جنوبية معتدلة.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 5-7 مئوية ليلا وبين 10-13 مئوية نهارا.

وفي جمهورية نخجوان الذاتية الحكم تنتظر الهيئة سماء غير ممطرة أساسا وهبوب رياح غربية مرشحة إلى الاشتداد أحيانا.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 1 مئوية تحت الصفر و4 مئوية ليلا وبين 9-14 مئوية نهارا.

وتنتظر الهيئة بمحافظات قراباغ العليا في خانكندي وشوشا وخوجالي وخوجاوند وقوبادلي وزنكيلان ولاتشين وكلبجار وطاشكسان وجدابيك جوا غير ممطر أساسا مع احتمال سقوط ضباب على مناطق متفاوتة ليلا وصباحا وهبوب رياح غربية يتوقع اشتدادها أحيانا في بعض الأماكن.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 5-0 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 3-7 مئوية نهارا.

وفي أجواء محافظات قازاخ وكنجة وجورانبوي وتارتار وأغدام وفضولي وجبرائيل تنتظر الهيئة ظروف الطقس غير الممطرة أساسا مع احتمال سقوط ضباب على مناطق متفاوتة ليلا وصباحا وهبوب رياح غربية يتوقع اشتدادها أحيانا في بعض الأماكن.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 1-5 مئوية ليلا وبين 7-11 مئوية نهارا .

وتنتظر جوا غير ممطر ساسا مع احتمال سقوط ضباب على مناطق متفاوتة وهبوب رياح غربية يتوقع اشتدادها أحيانا في بعض الأماكن في أراضي محافظات بالاكن وزاقاتالا وقاخ وشاكي وأغوز وغابالا وإسماعيلي وأقصو وشاماخي وسيازن وشابران وخيزي وقوبا وخاتشماز وقوصار.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 1 مئوية تحت الصفر و4 مئوية ليلا وبين 5-9 مئوية نهارا وبين 10-5 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 0-3 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.

وبمحافظات أران المركزية في يفلاخ ومنكجوير وكويتشاي وأغداش وكوردمير وإيميشلي وأقجابدي وبيلقان وصابر أباد وبلاسوار وساعتلي وشروان وحاجي قابل وصاليان ونفطتشالا تتوقع الهيئة جوا غير ممطر أساسا مع احتمال سقوط ضباب على مناطق متفاوتة صباحا وهبوب رياح غربية يتوقع اشتدادها أحيانا في بعض الأماكن نهارا.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 3-6 مئوية ليلا وبين 8-13 مئوية نهارا .

وفي أجواء محافظات ماصالي ويارديملي وليريك ولنكران وأستارا تنتظر الأرصاد الجوية ظروف الطقس غير الممطرة أساسا مع احتمال سقوط ضباب على مناطق جبلية متفاوتة وهطول مطر على بعض الأراضي ليلا وصباحا وهبوب رياح شمالية شرقية يتوقع اشتدادها أحيانا في بعض الأماكن .

وتتوقع تراوح درجات الحرارة بين 6-8 مئوية ليلا وبين 9-12 مئوية نهارا وبين 0-3 مئوية ليلا وبين 5-8 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.