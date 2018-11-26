حجم نقل البضائع بين روسيا وإيران عبر أذربيجان يزيد 30%

باكو، 26 نوفمبر (أذرتاج).

سيزيد حجم نقل البضائع بين روسيا وإيران عبر أذربيجان 30 في المائة خلال أعوام 2019-2021.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها رئيس لجنة النقل والإنشاء لدى الدوما الروسي يفغيني موسكفيجوف أثناء كلمة ألقاها في الملتقى الدولي "النقل في روسيا".

وأضاف رئيس اللجنة "اننا اتفقنا مع أذربيجان حول تنظيم الترانزيت الحر إلى إيران بين روسيا وأذربيجان. لذا فاعتقد أن حجم البضائع المنقولة من والى إيران حاليا سيشهد زيادة بمعدل 30 في المائة خلال فترة 2019-2021".

إن إنشاء مشروع ممر الشمال – الجنوب الذي انضمت أذربيجان إليه عام 2005 يهدف الى تقليل مدة نقل البضائع من الهند إلى روسيا وكذلك إلى أوروبا الشمالية والغربية لتكون 3 أسابيع مقابل أكثر من 6 أسابيع يأخذها الطريق الحالي.

من المتوقع أن القسم العابر لأراضي أذربيجان سيشهد عبور 3 ملايين طن من البضائع في المرحلة الأولى و5-8 ملايين طن منها في المرحلة الثانية، 15 مليون طن منها في المرحلة الثالثة.