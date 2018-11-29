إلغاء رحلة جوية بين طهران- باكو - طهران

باكو، 29 نوفمبر (أذرتاج).

ألغيت الرحلة الجوية في اتجاه طهران - باكو- طهران، التي كانت من المخطط تسييرها اليوم التاسع والعشرين من نوفمبر.

أفادت أذرتاج نقلا عن مطار حيدر علييف الدولي في باكو ان رحلة جوية رقم IR 748 كانت من المخطط تسييرها شركة الطيران الإيرانية من طهران الى باكو في الساعة 17:50.

بسبب إلغاء هذه الرحلة الجوية ألغيت رحلة جوية رقم 749 IRلشركة الطيران الإيرانية مخططة في الساعة 18:50 اليوم من باكو الى طهران أيضا. كان من المقرر تسيير الرحلتين الجويتين بطائرة من طراز ايربوس A320-200.

لم يعلن سبب إلغاء رحلة طهران - باكو- طهران.