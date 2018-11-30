الأرصاد الجوية تتوقع ظروف الطقس غير المستقرة على نطاق البلد فترة العقد الأول من ديسمبر

باكو، 30 نوفمبر، أذرتاج

نشرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا شهريا لظروف الطقس على مساحة البلاد لشهر ديسمبر المقبل.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع خلال شهر ديسمبر القادم درجات الحرارة الشهرية المتوسطة للجو قريبة من المعيار المناخي وتدنيها جراء دخول كتلة الهواء من منطقة القطب الشمالي أراضي البلد فترات شتى. وتحتمل حجم الهطول الشهري على مقربة من المعيار الشهري وزيادة الحجم المعياري في أجواء بعض المحافظات. وفي النصف الأول من العقد الأول تتوقع الهيئة ظروف الطقس غير المستقرة وهطول مطر وفي المحافظات الجبلية والمنحدرة هطول المطر الثلجي والثلج.

وجاء في تقرير الهيئة أنها تنتظر في باكو وشبه جزيرة أبشرون درجات الحرارة الشهرية المتوسطة بين 5-7 مئوية وذلك قريب من المعيار المناخي. وتتوقع 3-8 مئوية ليلا وفي بعض الليالي نحو الصفر وبين 8-13 مئوية نهارا وفي بعض الأيام 3-6 مئوية. وكمية الهطول الشهري على مقربة من المعيار المناخي وفي بعض الأماكن اكثر بشيء علما بان المعيار المناخي يتراوح بين 24-34 ملم.

وتتوقع الهيئة درجات الحرارة الشهرية المتوسطة في جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجانية جيبها الخارجي بين 5-0 تحت الصفر وذلك قريب من المعيار المناخي وأدنى بشيء منه. وتنتظر درجات الحرارة بين 2 تحت الصفر و3 مئوية ليلا وفي بعض الأيام 17-12 تحت الصفر وبين 5-10 مئوية نهارا وفي بعض الأيام 5-0 تحت الصفر. وكمية الهطول الشهري المتوسط على مقربة من المعيار المناخي علما بان المعيار المناخي يتراوح بين 14-35 ملم.

وتنتظر الهيئة درجات الحرارة الشهرية المتوسطة بين 1-4 مئوية في محافظات بالاكن وزاقاتالا وقاخ وشاكي وأغوز وغابالا وإسماعيلي وأقصو وشاماخي وسيازن وشابران وخيزي وقوبا وخاتشماز وقوصار. وتتوقعها بين 3 تحت الصفر و2 مئوية في الليالي وفي بعض الليالي بين 10-5 تحت الصفر وفي الأماكن الجبلية العالية بين 20-15 تحت الصفر وبين 5-10 مئوية وفي بعض الأيام 3 تحت الصفر و2 مئوية نهارا. وكمية الهطول الشهري المتوسط على مقربة من المعيار المناخي علما بان المعيار المناخي يتراوح بين 24-48 ملم