الأرصاد الجوية تنشر تقريرا يوميا لظروف الطقس ليوم 4 ديسمبر

باكو، 3 ديسمبر، أذرتاج

نشرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 4 من ديسمبر الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون جوا ممطرا أحيانا مع احتمال كثافة الهطول في أجواء مناطق متفاوتة.

وتتوقع هبوب رياح شمالية شرقية مرشحة إلى الاستبدال بجنوبية نهارا. وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 7-9 مئوية ليلا وبين 11-13 مئوية نهارا.

وفي جمهورية نخجوان الذاتية الحكم تنتظر الهيئة سماء غير ممطرة أساسا مع احتمال هطول مطر على بعض المناطق مساء وسقوط ضباب على أماكن عدة وهبوب رياح شرقية .

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 0-5 مئوية وفي الأراضي الجبلية بين 5-3 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 9-14 مئوية نهارا.

وتنتظر الهيئة بمحافظات قراباغ العليا في خانكندي وشوشا وخوجالي وخوجاوند وقوبادلي وزنكيلان ولاتشين وكلبجار وطاشكسان وجدابيك جوا غير ممطر أساسا مع احتمال سقوط ضباب على مناطق متفاوتة ليلا وصباحا وهبوب رياح شرقية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 3 مئوية تحت الصفر و2 مئوية ليلا وبين 5-10 مئوية نهارا.

وفي أجواء محافظات قازاخ وكنجة وجورانبوي وتارتار وأغدام وفضولي وجبرائيل تنتظر الهيئة ظروف الطقس غير الممطرة أساسا نهارا مع احتمال مطر خفيف ورذاذ على بعض المناطق وسقوط ضباب على مناطق متفاوتة صباحا وهبوب رياح شرقية.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 3-8 مئوية ليلا وبين 10-15 مئوية نهارا .

وتنتظر جوا غير ممطر ساسا مع احتمال مطر على بعض المناطق أحيانا وسقوط ضباب على مناطق متفاوتة وهبوب رياح شرقية في أراضي محافظات بالاكن وزاقاتالا وقاخ وشاكي وأغوز وغابالا وإسماعيلي وأقصو وشاماخي وسيازن وشابران وخيزي وقوبا وخاتشماز وقوصار.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 1-6 مئوية ليلا وبين 7-12 مئوية نهارا وبين 7-2 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 1-6 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.

وبمحافظات أران المركزية في يفلاخ ومنكجوير وكويتشاي وأغداش وكوردمير وإيميشلي وأقجابدي وبيلقان وصابر أباد وبلاسوار وساعتلي وشروان وحاجي قابل وصاليان ونفطتشالا تتوقع الهيئة جوا ممطرا أساسا مع احتمال فواصل في الهطول نهارا وسقوط ضباب على مناطق متفاوتة صباحا وهبوب رياح شرقية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 4-9 مئوية ليلا وبين 10-15 مئوية نهارا .

وفي أجواء محافظات ماصالي ويارديملي وليريك ولنكران وأستارا تنتظر الأرصاد الجوية ظروف الطقس الممطرة على بعض المناطق وسقوط ضباب في الجبال وهبوب رياح شرقية.

وتتوقع تراوح درجات الحرارة بين 7-10 مئوية ليلا وبين 11-14 مئوية نهارا وبين 0-5 مئوية ليلا وبين 6-10 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.