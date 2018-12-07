الأرصاد الجوية تتوقع هطول مطر أحيانا على نطاق البلد

باكو، 7 ديسمبر، أذرتاج

نشرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 8 من ديسمبر الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون جوا ممطرا أحيانا على بعض لمناطق وهبوب رياح شمالية. وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 7-9 مئوية ليلا وبين 9-11 مئوية نهارا.

وفي جمهورية نخجوان الذاتية الحكم تنتظر الهيئة سماء ممطرة على بعض المناطق وتساقط الثلج على المناطق الجبلية وضباب على أماكن عدة وهبوب رياح شرقية. وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 0-5 مئوية وفي الأراضي الجبلية بين 6-4 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 6-11 مئوية نهارا.

وتنتظر الهيئة بمحافظات قراباغ العليا في خانكندي وشوشا وخوجالي وخوجاوند وقوبادلي وزنكيلان ولاتشين وكلبجار وطاشكسان وجدابيك جوا ممطرا أحيانا وعلى بعض الأماكن تساقط الثلج وضباب وغير ممطر أساسا نهارا وهبوب رياح شرقية. وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 3 مئوية تحت الصفر و2 مئوية ليلا وبين 3-7 مئوية نهارا.

وفي أجواء محافظات قازاخ وكنجة وجورانبوي وتارتار وأغدام وفضولي وجبرائيل تنتظر الهيئة ظروف الطقس غير الممطرة وسقوط ضباب على مناطق متفاوتة ليلا وصباحا وهبوب رياح شرقية. وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 3-7 مئوية ليلا وبين 8-11 مئوية نهارا.

وتنتظر جوا ممطرا أحيانا على بعض المناطق وتساقط الثلج على المناطق الجبلية وسقوط ضباب ضعيف وهبوب رياح شرقية في أراضي محافظات بالاكن وزاقاتالا وقاخ وشاكي وأغوز وغابالا وإسماعيلي وأقصو وشاماخي وسيازن وشابران وخيزي وقوبا وخاتشماز وقوصار. وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 0-5 مئوية ليلا وبين 6-10 مئوية نهارا وبين 6-1 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 0-5 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.

وبمحافظات أران المركزية في يفلاخ ومنكجوير وكويتشاي وأغداش وكوردمير وإيميشلي وأقجابدي وبيلقان وصابر أباد وبلاسوار وساعتلي وشروان وحاجي قابل وصاليان ونفطتشالا تتوقع الهيئة جوا ممطرا على بعض المناطق أحيانا وغير ممطر نهارا أساسا وسقوط ضباب على مناطق متفاوتة صباحا وهبوب رياح شرقية. وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 4-7 مئوية ليلا وبين 8-13 مئوية نهارا.

وفي أجواء محافظات ماصالي ويارديملي وليريك ولنكران وأستارا تنتظر الأرصاد الجوية ظروف الطقس الممطرة أحيانا وسقوط ضباب على الجبال وهبوب رياح شرقية. وتتوقع تراوح درجات الحرارة بين 7-9 مئوية ليلا وبين 9-11 مئوية نهارا وبين 2-5 مئوية ليلا وبين 5-9 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.