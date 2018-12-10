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    زلزال في الحدود بين لنكران وليريك

    ١٠.١٢.٢٠١٨ [١٣:١٩]

    باكو، 10 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    وقع زلزال في الحدود بين محافظتي لنكران وليريك الأذربيجانية في الساعة 10:52:37 بالتوقيت المحلي وكان بمقدار 3 درجات.

    وقد صرح مركز قياس الزلازل التابع لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية لوكالة أذرتاج أن الهزات الأرضية وقعت على بعد 24 كيلومترا من محطة لنكران ومركزه على عمق 11 كم.

    ولم يشعر السكان بالهزات الأرضية.

    AZERTAG.AZ :زلزال في الحدود بين لنكران وليريك
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