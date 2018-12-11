انطلاق رحلة تجريبية في طريق لابيس – لازولي قريبا

باكو، 11 ديسمبر (أذرتاج).

يتوقع تسيير رحلة تجريبية انطلاقا من مدينة هيرات الأفغانية في طريق لابيس – لازولي (أفغانستان-تركمانستان-أذربيجان-جورجيا-تركيا).

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن برنامج "وطن" في تلفزيون تركمانستان ان القطار الذي سينطلق من هيرات الى محطة تورقوندي سيصل الى مدينة سرحدآباد التركمانستانية والى ميناء تركمانباشي البحري الدولي مرورا باراضي البلد. بعد ذلك سيتم توصيله الى أذربيجان عبر بحر الخزر.

ان مشروع طريق لابيس – لازولي سيسمح للبلدان المشاركة بتنويع طرق خروجها الى الأسواق التجارية الإقليمية والقارية.

تم التوقيع على الاتفاقية حول مشروع طريق لابيس – لازولي في مؤتمر التعاون الاقتصادي الإقليمي السابع حول أفغانستان (RECCA - Regional Economic Cooperation Conference on Afghanistan) بين أفغانستان وتركمانستان وأذربيجان وجورجيا وتركيا في 15 نوفمبر عام 2017.

يتيح هذا المشروع زيادة حجم نقل الشحن بين الدول.