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    زلزال في محافظة أغجبدي

    ١٢.١٢.٢٠١٨ [١١:٣٧]

    باكو، 12 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    وقع زلزال بمقدار 3 درجات في أراضي محافظة أغجبدي الأذربيجانية في الساعة 00:41:36 بالتوقيت المحلي.

    وقد صرح مركز قياس الزلازل التابع لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية لوكالة أذرتاج أن الهزات الأرضية وقعت على بعد 14 كيلومترا من محطة أغدام ومركزه على عمق 24 كم.

    ولم يشعر السكان بالهزات الأرضية.

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