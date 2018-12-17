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    زلزال في بحر الخزر

    ١٧.١٢.٢٠١٨ [١٥‎:٥‎٦]

    باكو، 17 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    ضرب الزلزال اليوم بحر الخزر.

    وصرح مركز قياس الزلازل التابع لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية لوكالة أذرتاج أن الزلزال بشدة 4.7 درجات ضرب بحر الخزر على عمق 44 كم الساعة 14:03:39 بالتوقيت المحلي.

    وشعر الزلزال حتى 3 درجات.

    AZERTAG.AZ :زلزال في بحر الخزر
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