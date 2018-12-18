حجم المنقولات بالسكك الحديد في أذربيجان 2.7 مليار دولار

باكو، 18 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

بلغ حجم المنقولات بالسكك الحديد في أذربيجان 5 ملايين و983 ألف و54 طن خلال أشهر يناير – نوفمبر للعام الجاري وتبلغ تكلفة هذه الشحنات مليارين و720 مليون و217 ألف دولار أمريكي.

أفادت وكالة أنباء أذربيجان الرسمية (أذرتاج) نقلا عن اللجنة الحكومية للإحصاءات انه تبلغ تكلفة شحن مليون و977 ألف و482 طن من البضائع المصدرة بالسكة الحديد خلال 11 شهرا 696 مليون و34 ألف دولار أمريكي. ويبلغ حجم البضائع المستوردة 4 ملايين و5 آلاف و572 طن وتصل التكلفة إلى مليارين و24 مليونا و182 ألف دولار أمريكي.