الأرصاد الجوية تنتظر ظروف الطقس الممطرة غدا

باكو، 18 ديسمبر، أذرتاج

نشرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 19 من ديسمبر الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون جوا غيوما متقلبا ورذاذا ليلا وصباحا على بعض المناطق وممطرا مساء وهبوب رياح شمالية شرقية مرشحة إلى الاستبدال بجنوبية شرقية نهارا. وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 4-6 مئوية ليلا وبين 7-9 مئوية نهارا.

وتحتمل الضغط الجوي عند 772 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 85-95 في المائة.

وتنتظر الهيئة ظروف الطقس غير الممطرة أساسا في أجواء محافظات أذربيجان مع احتمال سقوط ضباب على مناطق متفاوتة صباحا وهطول مطر على أراضي بعض المحافظات الشمالية والشرقية ليلا ومساء وسقوط ضباب على بعض الأماكن وهبوب رياح شرقية. وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 1-5 مئوية ليلا وبين 7-10 مئوية نهارا وبين 5-0 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 2-4 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.

وفي جمهورية نخجوان الذاتية الحكم تنتظر الهيئة سماء غير ممطرة أساسا وسقوط ضباب على بعض المناطق أحيانا. وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 0-5 مئوية تحت الصفر وفي الأراضي الجبلية بين 9-7 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 2-7 مئوية نهارا.

وتنتظر الهيئة بمحافظات قراباغ العليا في خانكندي وشوشا وخوجالي وخوجاوند وقوبادلي وزنكيلان ولاتشين وكلبجار وطاشكسان وجدابيك جوا غير ممطر أساسا وسقوط ضباب على مناطق متفرقة وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 5-0 مئوية تحت الصفر وبين 2-4 مئوية نهارا.

وفي أجواء محافظات قازاخ وكنجة وجورانبوي وتارتار وأغدام وفضولي وجبرائيل تنتظر الهيئة ظروف الطقس غير الممطرة أساسا وسقوط ضباب على مناطق عدة صباحا وتساقط الرذاذ مساء. وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 1-4 مئوية ليلا وبين 5-9 مئوية نهارا.

وتنتظر جوا غير ممطر أساسا على بعض المناطق مع احتمال هطول المطر على مناطق متفرقة مساء وليلا في أجواء بعض المحافظات الشرقية وسقوط ضباب في بعض أراضي محافظات بالاكن وزاقاتالا وقاخ وشاكي وأغوز وغابالا وإسماعيلي وأقصو وشاماخي وسيازن وشابران وخيزي وقوبا وخاتشماز وقوصار. وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 5-0 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 2-7 مئوية نهارا وبين 10-5 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 3 مئوية تحت الصفر و2 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.

وبمحافظات أران المركزية في يفلاخ ومنكجوير وكويتشاي وأغداش وكوردمير وإيميشلي وأقجابدي وبيلقان وصابر أباد وبلاسوار وساعتلي وشروان وحاجي قابل وصاليان ونفطتشالا تتوقع الهيئة جوا غير ممطر أساسا مع احتمال هطول المطر على مناطق مختلفة من أراضي بعض المحافظات الشرقية مساء وليلا وسقوط ضباب على مناطق متفاوتة ليلا وصباحا. وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 1-5 مئوية ليلا وبين 7-10 مئوية نهارا.

وفي أجواء محافظات ماصالي ويارديملي وليريك ولنكران وأستارا تنتظر الأرصاد الجوية ظروف الطقس الممطرة أحيانا على بعض المناطق وسقوط ضباب على الجبال. وتتوقع تراوح درجات الحرارة بين 4-6 مئوية ليلا وبين 7-10 مئوية نهارا وبين 3-0 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 3-5 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.