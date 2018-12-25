وصول اول شحن إلى أذربيجان عبر لابيس – لاوزلي – إضافة

باكو، 25 ديسمبر، أذرتاج

وصل اول الشحن إلى أذربيجان من خلال مسار لابيس – لاوزلي.

أفادت أذرتاج أن حفل استقبال الشحنات حضره سفيرا تركيا وأفغانستان في أذربيجان ومندوبا سفارتي جورجيا وتركمانستان في باكو.

وصلت 9 شاحنات مودعة من أفغانستان إلى تركمانستان برا ومن هنالك إلى أذربيجان على متن سفينة "برقرار" إلى ميناء باكو في 25 ديسمبر. وتستمر قافلة الشاحنات سيرها إلى أوروبا عبورا من أراضي جورجيا وتركيا.

وقال سفير تركيا في أذربيجان اركان اوزورال في حفل الاستقبال إن هذا الممر يساهم في اقتصاد أفغانستان بضمان خروجها إلى الأسواق العالمية مفيدا أن تركيا تخصص أهمية كبيرة لعودة أفغانستان إلى ايامها الجميلة من جديد ويخدم في أفغانستان جنود تركيا وأذربيجان. وهذا الممر الذي تحققها معا تركيا وأذربيجان وتركمانستان وجورجيا دفعة لاعادة انعاش أفغانستان.

ثم ألقى سفير أفغانستان في باكو خير الله سبيليناي كلمة رفع فيها شكره لأذربيجان وجورجيا وتركيا وتركمانستان على المشاركة في ممر النقل الدولي لابيس – لاوزولي. وقال إن هذا الممر واعد ويتطور ليلعب دورا مهما في التنمية الاقتصادية للدول المشاركة.

وقيل في حفل الاستقبال إنه من المتوقع انضمام الهند أيضا إلى ممر لابيس – لاوزلي.

يذكر أن الشحن ارسل من أفغانستان في 13 ديسمبر.