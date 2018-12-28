انطلاق القطار السريع برحلة باكو- كنجه- باكو
AzerTAg.az
باكو، 28 ديسمبر (أذرتاج).
تدشن شركة "سكك الحديد الأذربيجانية" القطار السريع برحلة باكو – كنجه – باكو ابتداء من 30 ديسمبر.
سينطلق القطار السريع في الساعة التاسعة صباحا من باكو في كل يوم زوجي للشهر ومن كنجه في كل يوم فردي للشهر. تستغرق الرحلة 4 ساعات و28 دقيقة. سيتوقف القطار في محطات بيلاجاري ويفلاخ وجوران. القطار متألف من 4 عربات (فيها 9 مقاعد الدرجة الأولى و62 مقعدا لدرجة رجال الأعمال و296 مقعد للدرجة الاقتصادية. تباع التذاكر في أكشاك سكك الحديد وفي الموقع الإلكتروني.
جدول أسعار الرحلة في هذا القطار السريع
|
الاتجاه
|
المسافة بالكيلومتر
|
أسعار الرحلة حسب الدرجات (مع حساب ضريبة القيمة المضافة)
|
الدرجة الاقتصادية
|
درجة رجال الأعمال
|
الدرجة الأولى
|
باكو – كنجه
|
364
|
15.0
|
50.0
|
100.0
|
باكو - جوران
|
319
|
14.0
|
47.0
|
93.0
|
باكو -يفلاخ
|
294
|
13.0
|
43.0
|
87.0
|
|
|
|
|
|
بيلاجاري - كنجه
|
350
|
14.0
|
47.0
|
93.0
|
بيلاجاري- جوران
|
305
|
14.0
|
47.0
|
93.0
|
بيلاجاري - يفلاخ
|
280
|
13.0
|
43.0
|
87.0
|
|
|
|
|
|
يفلاخ - كنجه
|
70
|
4.0
|
15.0
|
30.0
|
يفلاخ - جوران
|
25
|
3.0
|
11.0
|
23.0
|
يفلاخ - بيلاجاري
|
280
|
13.0
|
43.0
|
87.0
|
يفلاخ-باكو
|
294
|
13.0
|
43.0
|
87.0
|
|
|
|
|
|
جوران - كنجه
|
45
|
4.0
|
12.0
|
25.0
|
جوران - يفلاخ
|
25
|
3.0
|
11.0
|
23.0
|
جوران - بيلاجاري
|
280
|
13.0
|
43.0
|
87.0
|
جوران - باكو
|
319
|
14.0
|
47.0
|
93.0
|
|
|
|
|
|
كنجه - جوران
|
45
|
4.0
|
12.0
|
25.0
|
كنجه - يفلاخ
|
70
|
4.0
|
15.0
|
30.0
|
كنجه- بيلاجاري
|
350
|
14.0
|
47.0
|
93.0
|
كنجه- باكو
|
364
|
15.0
|
50.0
|
100.0
|
|
|
|
|
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