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    انطلاق القطار السريع برحلة باكو- كنجه- باكو

    ٢٨.١٢.٢٠١٨ [١٩:٥‎٦]

    باكو، 28 ديسمبر (أذرتاج).

    تدشن شركة "سكك الحديد الأذربيجانية" القطار السريع برحلة باكو – كنجه – باكو ابتداء من 30 ديسمبر.

    سينطلق القطار السريع في الساعة التاسعة صباحا من باكو في كل يوم زوجي للشهر ومن كنجه في كل يوم فردي للشهر. تستغرق الرحلة 4 ساعات و28 دقيقة. سيتوقف القطار في محطات بيلاجاري ويفلاخ وجوران. القطار متألف من 4 عربات (فيها 9 مقاعد الدرجة الأولى و62 مقعدا لدرجة رجال الأعمال و296 مقعد للدرجة الاقتصادية. تباع التذاكر في أكشاك سكك الحديد وفي الموقع الإلكتروني.

    جدول أسعار الرحلة في هذا القطار السريع

     

    الاتجاه

     

    المسافة بالكيلومتر

    أسعار الرحلة حسب الدرجات (مع حساب ضريبة القيمة المضافة)

    الدرجة الاقتصادية

    درجة رجال الأعمال

    الدرجة الأولى

    باكو – كنجه

    364

    15.0

    50.0

    100.0

    باكو - جوران

    319

    14.0

    47.0

    93.0

    باكو -يفلاخ

    294

    13.0

    43.0

    87.0

     

     

     

     

     

    بيلاجاري - كنجه

    350

    14.0

    47.0

    93.0

    بيلاجاري- جوران

    305

    14.0

    47.0

    93.0

    بيلاجاري - يفلاخ

    280

    13.0

    43.0

    87.0

     

     

     

     

     

    يفلاخ - كنجه

    70

    4.0

    15.0

    30.0

    يفلاخ - جوران

    25

    3.0

    11.0

    23.0

    يفلاخ - بيلاجاري

    280

    13.0

    43.0

    87.0

    يفلاخ-باكو

    294

    13.0

    43.0

    87.0

     

     

     

     

     

    جوران - كنجه

    45

    4.0

    12.0

    25.0

    جوران - يفلاخ

    25

    3.0

    11.0

    23.0

    جوران - بيلاجاري

    280

    13.0

    43.0

    87.0

    جوران - باكو

    319

    14.0

    47.0

    93.0

     

     

     

     

     

    كنجه - جوران

    45

    4.0

    12.0

    25.0

    كنجه - يفلاخ

    70

    4.0

    15.0

    30.0

    كنجه- بيلاجاري

    350

    14.0

    47.0

    93.0

    كنجه- باكو

    364

    15.0

    50.0

    100.0

     

     

     

     

     

     

     

     

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