انطلاق القطار السريع برحلة باكو- كنجه- باكو

باكو، 28 ديسمبر (أذرتاج).

تدشن شركة "سكك الحديد الأذربيجانية" القطار السريع برحلة باكو – كنجه – باكو ابتداء من 30 ديسمبر.

سينطلق القطار السريع في الساعة التاسعة صباحا من باكو في كل يوم زوجي للشهر ومن كنجه في كل يوم فردي للشهر. تستغرق الرحلة 4 ساعات و28 دقيقة. سيتوقف القطار في محطات بيلاجاري ويفلاخ وجوران. القطار متألف من 4 عربات (فيها 9 مقاعد الدرجة الأولى و62 مقعدا لدرجة رجال الأعمال و296 مقعد للدرجة الاقتصادية. تباع التذاكر في أكشاك سكك الحديد وفي الموقع الإلكتروني.

جدول أسعار الرحلة في هذا القطار السريع