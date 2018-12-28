تسخير فناء مجدد تال في العاصمة 

باكو، 28 ديسمبر، أذرتاج

يستمر مشروع "حديقتنا" المستهدف إلى إعمار الأفنية غير المعمرة الذي يجري تنفيذه بمبادرة نائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف الخيرية مؤسسة الجمعية الأهلية أيديا ورئيستها ليلى علييفا.

أفادت أذرتاج أن فناء تاليا تم تجديده ضمن مشروع "حديقتنا" في 28 ديسمبر اليوم على عنوان حي ناريمانوف جادة أتاتورك رقم 37-37أ-39 ويقع بين مبان سكنية يسكنها نحو 1500 مواطن.

كما غرست 100 شجرة وشجيرة إضافيا وأقيمت 6 جلسات خارجية فيه وكاميرات أمنية.

وهذا هو الفناء الـ12 المجدد ضمن المشروع.