سكة حديد أذربيجان تعلن موعد تشغيل رحلة القطار السريع بين باكو وغابالا

باكو، 29 ديسمبر، أذرتاج

قال جاود قربانوف إن خطين جديدين تاليين للقطار السريع يربطان باكو بمحطتي يالاما وغابالا.

أفادت أذرتاج عن قربانوف رئيس شركة سكة حديد أذربيجان المساهمة المغلقة قوله لصحفيين إن الشركة أعلنت مؤخرا مناقصة لإنشاء خط القطار السريع الواصل بين باكو ويالاما ومن المخطط استكمال أعمال الإنشاء والبناء خلال مدة سنتين.

وأضاف أن الشركة تخطط تدشين خط القطار السريع الواصل بين باكو وغابالا أولا موضحا أن محطة غابالا تقع على مسار السكة الحديدية باكو – لاكي ويجري حاليا إنشاء خط السكة الحديدية من لاكي إلى غابالا في الوقت الحاضر ومن المخطط تشغيل القطار السريع على خط باكو – غابالا إلى نهاية عام 2019م.