تقليص مدة الرحلة مع زيادة سرعة القطار بين باكو- كنجه قريبا

باكو، 29 ديسمبر (أذرتاج).

قال رئيس "سكك الحديد" الأذربيجانية جاود قوربانوف في حديثه مع الصحفيين ان مدة رحلة قطار الركاب السريع بين باكو وكنجه ستتقلص مع زيادة سرعته، ذلك ‏‎ضمن جهودها المستمرة لتطوير خدماتها في نقل الركاب. إن إجمالي مدة الرحلة بين باكو وكنجه سيصبح 3 ساعات و30 دقيقة مقارنة بنحو 4 ساعات و28 دقيقة حالياً بتقليص قدره حوالي ساعة.

وأضاف ان سبب عدم زيادة السرعة مرتبط بالسلامة في الطرق. إن مرور جزء سكك الحديد بين الأماكن السكنية وخلو بعض الأماكن من معابر للمشاة لا يسمح بزيادة السرعة حاليا. لكن خلال شهرين أو 3 أشهر سيتم تقليص مدة الرحلة إلى 3:30 دقيقة.