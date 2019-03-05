وصول 300 حافلة جديدة إلى باكو ابتداء من يونيو
AzerTAg.az
٠٥.٠٣.٢٠١٩ [١٥:٤١]
باكو، 5 مارس (أذرتاج).
سيبدأ توصيل 300 حافلة جديدة إلى باكو ابتداء من شهر يونيو اشترتها وكالة باكو للمواصلات.
أفادت وكالة أذرتاج للأنباء أن الحفلات التي تتحرك بين ضواحي باكو سيتم استبدالها بالجديدة منها.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٠٤.٠٣.٢٠١٩ [٢٢:٢٩]
٠٤.٠٣.٢٠١٩ [٢٠:٥٤]
٢٧.٠٢.٢٠١٩ [١٨:٣٩]
٢٥.٠٢.٢٠١٩ [١٤:٤٩]
٠٥.٠٣.٢٠١٩ [١٧:٣٠]
٠٥.٠٣.٢٠١٩ [١٢:٠٦]
٠٤.٠٣.٢٠١٩ [١٩:٠٢]
٠٤.٠٣.٢٠١٩ [١٣:١٤]
٠٥.٠٣.٢٠١٩ [١٧:٤٨]
٠٥.٠٣.٢٠١٩ [١٥:٤١]
٠٥.٠٣.٢٠١٩ [١٥:٠٣]
٠٥.٠٣.٢٠١٩ [١١:٣١]
٠١.٠٣.٢٠١٩ [١٧:١٤]
٢٥.٠٢.٢٠١٩ [١٥:٣٢]
٢٢.٠٢.٢٠١٩ [١٤:٤٣]
٢١.٠٢.٢٠١٩ [٢٠:٢٩]
٠٥.٠٣.٢٠١٩ [١٤:١٢]
٠٤.٠٣.٢٠١٩ [١٨:٥٢]
٢٨.٠٢.٢٠١٩ [٢٢:١١]
٠٤.٠٣.٢٠١٩ [١٤:٠٥]
٢٥.٠٢.٢٠١٩ [١٩:٥٣]
٢٠.٠٢.٢٠١٩ [١٦:٥٢]
١٨.٠٢.٢٠١٩ [١٩:٢٧]
٠١.٠٢.٢٠١٩ [١١:٥٩]
١٢.٠١.٢٠١٩ [١٤:١٥]
١١.٠١.٢٠١٩ [١٩:١٧]
٢١.١٢.٢٠١٨ [٢٠:١٥]
٠٥.٠٣.٢٠١٩ [١٥:٢٢]
٠٤.٠٣.٢٠١٩ [٢٠:٣٠]
٠١.٠٣.٢٠١٩ [١٨:٣٠]
٢٦.٠٢.٢٠١٩ [٢٠:٣٣]
٠٥.٠٣.٢٠١٩ [١٦:٢٥]
٠٥.٠٣.٢٠١٩ [١٢:١٨]
٠٢.٠٣.٢٠١٩ [١٨:٣٣]
٠٢.٠٣.٢٠١٩ [١٤:٢٤]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك