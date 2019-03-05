باكو، 5 مارس (أذرتاج). سيبدأ توصيل 300 حافلة جديدة إلى باكو ابتداء من شهر يونيو اشترتها وكالة باكو للمواصلات. أفادت وكالة أذرتاج للأنباء أن الحفلات التي تتحرك بين ضواحي باكو سيتم استبدالها بالجديدة منها.

AZERTAG.AZ : وصول 300 حافلة جديدة إلى باكو ابتداء من يونيو

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