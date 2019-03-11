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    هبوط طارئة متوجهة من البحرين الى موسكو اضطراريا في باكو (يجري التحديث)

    ١١.٠٣.٢٠١٩ [١٥‎:٥‎٤]

    باكو، 11 مارس (أذرتاج).

    هبطت طائرة من طراز "آيربوس أ 321" متوجهة من البحرين الى موسكو اضطراريا بنجاح في مطار حيدر علييف الدولي في باكو اليوم في الساعة 14:56 بالتوقيت المحلي.

    أفادت وكالة أذرتاج الأذربيجانية للأنباء نقلا عن المطار ان الطائرة التابعة "للخطوط الجوية لأورال" هبطت اضطراريا بعد تشكك قبطان الطائرة في وجود قنبلة فيها. وأعلن الاستنفار لخدمات الإنقاذ في مطار باكو الدولي. وكانت الطائرة تنقل على متنها 225 شخص مع افراد الطاقم.

    قرر قبطان الطائرة إجلاء الركاب عاجلا.

    سيتم إعلان تفاصيل الحادث.

    AZERTAG.AZ :هبوط طارئة متوجهة من البحرين الى موسكو اضطراريا في باكو (يجري التحديث)
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