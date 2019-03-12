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    توديع الطائرة الهابطة اضطراريا في مطار باكو القادمة من البحرين

    ١٢.٠٣.٢٠١٩ [٢١:١٣]

    باكو، 12 مارس، أذرتاج

    قالت إدارة مطار حيدر علييف الدولي إنه ودعت الطائرة الهابطة اضطراريا في مطار باكو الدولي والمتجهة من البحرين إلى روسيا والتابعة لشركة الخطوط الجوية الأورالية الروسية من طراز أيرباص أ321 إلى موسكو الساعة 10.40 حسب توقيت باكو.

    هذا وقد سبق أن بثت أذرتاج انه هبطت طائرة من طراز "آيربوس أ 321" متوجهة من البحرين الى موسكو اضطراريا بنجاح في مطار حيدر علييف الدولي في باكو اليوم في الساعة 14:56 بالتوقيت المحلي. وهبطت اضطراريا بعد تشكك قبطان الطائرة في وجود قنبلة فيها. وأعلن الاستنفار لخدمات الإنقاذ في مطار باكو الدولي. وكانت الطائرة تنقل على متنها 225 شخص مع أفراد الطاقم. قرر قبطان الطائرة إجلاء الركاب عاجلا.

    وإن ركاب رحلة البحرين – موسكو تم إسكانهم في الفندق.

    وأجري فحص الطائرة من قبل متخصصين بشبهة وجود قنبلة أو عبوة ناسفة على متنها.

    AZERTAG.AZ :توديع الطائرة الهابطة اضطراريا في مطار باكو القادمة من البحرين
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