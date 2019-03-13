مؤسسات دينية جديدة التسجيل تتسلم للشهادات

باكو، 13 مارس، أذرتاج

قدمت هيئة المؤسسات الدينية شهادات تسجيل لمؤسسات دينية جديدة.

أفادت أذرتاج عن بيان الهيئة إن اجتماع تقديم الشهادات المنظم بالهيئة اليوم حضره قيادة الهيئة ومديري الشعب ورؤساء المؤسسات الدينية المسجلة.

وألقى النائب الأول لرئيس الهيئة الحكومية صياد صلاحلي كلمة في الاجتماع وقال إن الدقة والاعتناء عن جانب الدولة بمجال الدين في الجمهورية بقيادة الرئيس إلهام علييف أمر يبرز نفسه دائما. وشدد صلاحلي على أن التعددية الثقافية تحولت إلى نمط الحياة الذي لا بديل له منذ القرون في البلد الذي يقطنها منتسبو مختلف الأديان والأقوام في ظروف سلمية وآمنة طوال التأريخ ويعرض هذا النمط على العالم كنموذج مثالي. وأشار إلى أن أكثر من 900 مؤسسة دينية سجلت لدى الهيئة بعد بدء عملية إعادة تسجيلها.

وتناول أهمية تبليغ صحيح للقيم الأخلاقية الوطنية للشباب مؤكدا على أن فعاليات صندوق تبليغ القيم المعنوية المؤسس لدى الهيئة بهذا الغرض تعير بالغ الأهمية لدعم المؤسسات الدينية والجماعات الدينية وتعزيز التمسك بالقيم الوطنية المعنوية. وأعطى صلاحي توصيات وتوجيهات رؤساء المؤسسات الدينية داعيا إياهم لتفعيل أنشطتهم في عملية التثقيف والتوعية الدينية ومكافحة التطرف والتشدد الديني.

وأعرب رؤساء المؤسسات الدينة عن الارتياح من الظروف المهيأة لضمان حرية الاعتقاد والضمير في البلد ومن الاعتناء المخصصة للمجال الديني.

وفي ختام الاجتماع قدمت شهادات تسجيل إلى رؤساء المؤسسات الدينية.