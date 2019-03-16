باكو، 16 مارس، أذرتاج قالت هيئة الجمارك إن حجم الصادرات جوا خلال مدة شهري يناير وفبراير العام الحالي بلغ 13 ألفا و657 طن. أفادت أذرتاج عن بيان الجمارك أن حجم الشحنات الموردة جوا خلال الفترة المذكورة وصل إلى 1887 طن.

AZERTAG.AZ : الجمارك تعلن حجم التصدير والتوريد جوا

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