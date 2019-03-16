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    الجمارك تعلن حجم وسائل النقل المستوردة خلال الشهرين الماضيين

    ١٦.٠٣.٢٠١٩ [٢٠:٤٠]

    باكو، 16 مارس، أذرتاج

    بلغ عدد وسائل النقل المستوردة إلى أذربيجان خلال فترة يناير – فبراير عام 2019م الجاري 5169 عدد.

    أفادت أذرتاج عن بيان هيئة الجمارك أن 37 وسيلة نقل منها لنقل 10 ركاب او أكثر و4707 سيارة لنقل الركاب وسائر وسائل النقل ذات المحرك و397 وسيلة نقل لنقل الشحن و28 وسيلة نقل خاصة.

    AZERTAG.AZ :الجمارك تعلن حجم وسائل النقل المستوردة خلال الشهرين الماضيين
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