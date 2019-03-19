الجمارك تكشف عن حجم الشحن المصدر من البلد خلال يناير – فبراير

باكو، 19 مارس، أذرتاج

قالت هيئة الجمارك إن حجم نقل الشحنات من أذربيجان خلال فترة يناير – فبراير العام الحالي بلغ 212 ألف و209 طن.

أفادت أذرتاج عن بيان الجمارك أن حجم الشحن المورد إلى البلد برا خلال الفترة المذكورة وصل إلى 332 ألف و296 طن.