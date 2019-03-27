الإحصاء تكشف عدد الركاب جوا خلال يناير – فبراير

باكو، 27 مارس، أذرتاج

قالت هيئة الإحصاء إن عدد الركاب المنقول جوا خلال فترة يناير – فبراير العام الجاري بلغ 289 ألف و500 راكب او أقل بنسبة 7ر0 في المائة قياسا إلى الفترة نفسها من 2018م الماضي.

أفادت أذرتاج عن بيان الإحصاء أن 9ر99 في المائة من حجم النقل منفذ من جانب وسائل النقل الخاصة بالعامة و1ر0 في المائة للمؤسسات الخاصة.