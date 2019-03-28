حجم المنقولات بالسكك الحديد في أذربيجان 456 مليون دولار

باكو، 28 مارس / آذار، (أذرتاج)

بلغ حجم المنقولات بالسكك الحديد في أذربيجان 998 ألف و321 طن خلال يناير – فبراير للعام الجاري وتبلغ تكلفة هذه الشحنات 456 مليون و90 ألف دولار أمريكي.

أفادت وكالة أنباء أذربيجان الرسمية (أذرتاج) نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية أن تكلفة 248 ألف و61 طن من البضائع المصدرة بالسكة الحديد خلال شهرين بلغت 82 مليون و556 ألف دولار أمريكي.

ويبلغ حجم البضائع المستوردة 750 الف و259 طن وتصل التكلفة إلى 373 مليون و533 ألف دولار أمريكي.