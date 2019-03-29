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    بدء بيع تذاكر السفر في رحلات جوية منتظمة بين باكو – جدة

    ٢٩.٠٣.٢٠١٩ [١٧:٤٢]

    باكو، 29 مارس (أذرتاج).

    بدأ بيع تذاكر السفر في رحلات جوية منتظمة بين باكو - جدة (مطار الملك عبدالعزيز الدولي)– باكو في موقع "الخطوط الجوية الأذربيجانية" (اذال) ) www.azal.az

    أفادت وكالة أذرتاج الأذربيجانية الرسمية للانباء ان الرحلات المباشرة ستسير كل يوم الاثنين ابتداء من 10 يونيو بالطائرات من طراز "ايربوس أ 320" بناء على جدول الرحلات الجوية الصيفية للشركة. كما يخطط مواصلة الرحلات في هذا الاتجاه في اطار جدول الرحلات الشتوية.

    يمكن شراء التذاكر في أكشاك شركة "اذال" والوكالات الرسمية للشركة أيضا. كما يستفيد الركاب في تلك الرحلات من برنامج AZAL Miles للمكافآت. تأتي المعلومات المفصلة عن ذلك في موقع www.miles.azal.az .

    وللاتصال والمعلومات المفصلة : بالبريد الالكتروني [email protected] وبالموقع https://www.azal.az/az/webform/contact-us

    AZERTAG.AZ :بدء بيع تذاكر السفر في رحلات جوية منتظمة بين باكو – جدة
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