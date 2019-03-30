نقل أكثر من 486 الف راكب بالسكك الحديد خلال شهرين
AzerTAg.az
٣٠.٠٣.٢٠١٩ [١٦:١٢]
باكو، 30 مارس / آذار، (أذرتاج)
نقل 486 الف و600 راكب عبر السكك الحديدية خلال شهرين للعام الجاري.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مكتب الإعلام لهيئة الإحصاء الحكومية أن هذه المعدلات تشير إلى زيادة 19.6 في المائة في نقل الركاب قياسا إلى نفس الفترة من 2018 الماضي.
شهد شحن 262 عربة قطار وتفريغ 392 عربة قطار يوميا متوسطا.
وتم تنفيذ عمليات الشحن 10.3 آلاف طن من الشحن عبر السكك الحديدية باتجاه الشمال يوميا و4 آلاف طن باتجاه الغرب و0.5 ألف طن باتجاه الجنوب.
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