الأرصاد الجوية تتوقع سماء ممطرة في بعض المحافظات الشمالية والغربية

باكو، 12 يونيو، أذرتاج

نشرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 13 يونيو حزيران الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غائمة جزئية منقلبة وغير ممطرة أساسا وهبوب رياح شمالية معتدلة.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 20-24 مئوية ليلا ونحو 30-34 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وبين 21-23 مئوية ليلا وبين 32-34 مئوية نهارا في العاصمة باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 755 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 60-70 في المائة ليلا وبين 35-45 في المائة نهارا.

وفي سواحل أبشرون الشمالية شواطئ سومغايت ونوخاني وبيرشاغي ونارداران وبيلكاه وزوغولبا تنتظر الهيئة هبوب رياح شمالية معتدلة وحرارة مياه البحر 22-23 مئوية.

وفي سواحل شبه الجزيرة الجنوبية شواطئ تركان وهوسان وساحل وشيخ تتوقع الهيئة هبوب رياح شمالية معتدلة ودرجات مياه البحر 24-25 مئوية.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس غير الممطرة أساسا مع احتمال الرعد إلى المساء في أجواء بعض المحافظات الشمالية والغربية وهطول مطر مع توقعات كثافة الهطول وتساقط البرد محليا على مناطق مختلفة وهبوب رياح شرقية يحتمل اشتداد قوتها نهارا على بعض المناطق.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 19-24 مئوية ليلا وبين 33-38 مئوية نهارا وبين 12-17 مئوية ليلا وبين 19-24 مئوية نهارا بالجبال.

وتنتظر الهيأة في جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجاني جيبها الخارجي سماء غير ممطرة أساسا مع احتمال الرعد إلى المساء في أجواء بعض المناطق وهطول مطر وهبوب رياح غربية يمكن اشتداد قوتها عند الرعد والبرق.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 14-19 مئوية ليلا وبين 29-34 مئوية نهارا.