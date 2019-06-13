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    هان يتوقع توقيع اتفاقية طيران هذا العام بين الاتحاد الأوروبي وأذربيجان

    ١٣.٠٦.٢٠١٩ [٢١:٣٢]

    باكو، 13 يونيو، أذرتاج

    قال يوهانيس هان إن المفاوضات حول توقيع اتفاقية طيران بين الاتحاد الأوروبي وأذربيجان تستمر.

    أفادت أذرتاج عن هان مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون مفاوضات التوسع وسياسة الجوار الذي يزور باكو حاليا إنه يتوقع أن يوقع على الاتفاقية المذكورة خلال العام الجاري.

    AZERTAG.AZ :هان يتوقع توقيع اتفاقية طيران هذا العام بين الاتحاد الأوروبي وأذربيجان
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