سكة حديد أذربيجان تعلن حجم نقل الشحن الدولي عبورا خلال الربع الأول

باكو، 4 يوليو، أذرتاج

قالت سكة حديد أذربيجان إن حجم الشحن المنقول بالاتجاهات الدولية عبورا من خلال أراضي أذربيجان في الربع الأول من العام الحالي بلغ مليونا و820 ألف طن بما في الصادرات والواردات.

أفادت أذرتاج عن بيان شركة سكة حديد أذربيجان المساهمة المغلقة أن 939 أف طن من الشحن نقل عبورا من خلال أذربيجان و781 ألف طن من الشحن المنقول بالاتجاهات الداخلية.

وأضافت أن حجم الشحن المنقول عبر السكك الحديدية عموما خلال يناير – مارس العام الجاري بلغ 3 ملايين و540 ألف طن.