وفد أذربيجاني يحضر مؤتمر واشنطن

باكو، 15 يوليو (أذرتاج).

يزور رئيس الهيأة الحكومية المعنية بشئون المؤسسات الدينية مبارز قوربانلي والوفد المرافق له واشنطن للمشاركة في المؤتمر الوزاري الثاني في تقدم حرية الاعتقاد في الفترة ما بين 16-18 يوليو.

ستستمر زيارة الوفد الأذربيجاني حتى 21 يوليو.

أفادت وكالة أذرتاج انه يخطط تنظيم مائدة مستديرة في موضوع "أذربيجان نموذج التسامح الديني" في اطار المؤتمر.

سيشارك في المؤتمر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الى جانب ممثلي ورؤساء اكثر من 10 منظمات دولية وممثلي اكثر من 100 بلد والوزراء وكبار المسئولين الحكوميين وأعضاء المجتمع المدني ورجالات الأديان وزعماء الاديان.

يجب الذكر ان أذربيجان تشارك في هذا المؤتمر الثاني من نوعه لأول مرة.