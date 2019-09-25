ارتفاع عدد الركاب جوا خلال الشهر الماضي

باكو، 25 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

تم نقل 370 ألف راكب جوا خلال شهر أغسطس من العام الجاري، حسبما أفادته وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية.

يذكر أنه تم نقل 354 ألف راكب جوا خلال شهر يوليو.