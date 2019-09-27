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    تنفيذ 713 ألف طن من أعمال التحميل والتفريغ في الموانئ البحرية خلال أغسطس

    ٢٧.٠٩.٢٠١٩ [١٤:٥‎٢]

    باكو، 27 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    تم تنفيذ 713 ألف طن من أعمال التحميل والتفريغ في الموانئ البحرية خلال شهر أغسطس للعام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن 633 ألف طن من الشحنات المنقولة هو شحنات العبور والترانزيت.

    وبلغ عدد الركاب المنقول بهذا النوع من النقل خلال الفترة المذكورة 2.4 الف شخص.

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