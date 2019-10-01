زيادة حجم منقولات الترانزيت عبر أذربيجان

طهران، 1 أكتوبر (أذرتاج).

بلغت قيمة الصادرات الإيرانية بالترانزيت عبر منفذ استارا الجمركي في أذربيجان 7 ملايين و38 ألف دولار بينما سجل حجم الواردات الإيرانية عبر هذا المنفذ قيمة بلغت 34 مليون و283 ألف دولار.

أفاد مراسل أذرتاج ان هذه الكلمات قالها رئيس إدارة أستارا الجمركية الإيرانية رسول أوميد. وأضاف ان نقل البضائع أثناء عمليات التصدير والتوريد تنفذ عبر السكك الحديدية. ان تدشين سكة الحديد استارا الإيرانية – استارا الأذربيجانية أدى الى زيادة عمليات التوريد والتصدير بين إيران وروسيا.

يذكر ان سكة الحديد استارا الإيرانية واستارا الأذربيجانية فرع من ممر النقل الدولي "الشمال والجنوب" تم تدشينها عام 2017. في المستقبل ستربط سكة الحديد من قزوين الى رشت في ايران بسكة الحديد في استارا. وتم تدشين سكة الحديد من قزوين الى رشت في مارس العام الحالي، وهي ضمن ممر النقل الدولي هذا. وتستمر الاعمال في سكة الحديد رشت – استارا.