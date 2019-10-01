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    استئناف رحلات ليلية لحافلات النقل العام بين المدن الأذربيجانية

    ٠١.١٠.٢٠١٩ [١٥‎:١٩]

    باكو، 1 أكتوبر (أذرتاج).

    تستأنف رحلات ليلية لحافلات النقل العام بين المدن في أذربيجان من الأول من أكتوبر، ذلك بعد 10 سنوات مضت من إلغائها.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن محطة الحافلات الدولية بباكو ان الركاب سيتمكنون من السفر الى محافظات في ساعات الليل بشكل آمن وفي الباصات المريحة. ستنطلق الحافلات في اتجاهات باكو-كنجه –باكو وباكو-الحدود الجورجية (قيرميزي كوربو) – باكو وباكو-مينكجوير-باكو وباكو – تارتار – باكو. ستنطلق الرحلة الأولى الى كنجه اليوم في الساعة 22:00.

    حافلات النقل العام مزودة بجميع المعدات الملاحية والضرورية الأخرى والإنترنت السريع وغيرها من التسهيلات.

    AZERTAG.AZ :استئناف رحلات ليلية لحافلات النقل العام بين المدن الأذربيجانية
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