أذربيجان تجري محادثات مع 3 دول لتسهيل الإجراءات الجمركية للحافلات

باكو، 2 أكتوبر (أذرتاج).

تجري أذربيجان محادثات مع 3 دول وهي روسيا وجورجيا وتركيا للتطبيق المتبادل لتسهيلات الإجراءات الجمركية بالنسبة لحافلات النقل العام.

أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها النائب الأول لرئيس هيأة الجمارك الأذربيجانية إسماعيل حسينوف.

وأضاف ان تسهيلات الإجراءات الجمركية لعبور الحافلات تطبق بالنسبة للباصات التي تتحرك بين ناخجيوان وباكو بالترانزيت عبر ايران. حيث ان بضائع الركاب يتم فحصها وتسجيلها وتشحينها للباص في محطات الانطلاق وبعد كل هذا يوضع ختم الأمن أماكن الشحن فيها. وتعبر الحافلات بدون الإجراءات الجمركية في المنافذ الحدودية.

وزاد ان حوالي 30 ألف راكب يعبرون المنافذ بالباصات بهذه الإجراءات الجمركية المسهلة كل شهر.