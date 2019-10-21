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    زلزال في بحر الخزر

    ٢١.١٠.٢٠١٩ [١٣:٢٣]

    باكو، 21 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    ضرب الزلزال اليوم بحر الخزر.

    وصرح مركز قياس الزلازل التابع لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية لوكالة أذرتاج أن الزلزال بشدة 4.3 درجات على مقياس ريختر ضرب بحر الخزر في الساعة 06:58 بالتوقيت المحلي.

    ولم يحس بهذه الهزة

    AZERTAG.AZ :زلزال في بحر الخزر
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